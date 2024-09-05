"Аэрофлот" назвал сумму для "очистки" оставшихся лайнеров с двойной регистрацией

Группе "Аэрофлот" потребуется около 350 млрд руб. для выполнения страхового урегулирования по оставшимся в парке авиалайнеров с так называемой двойной регистрацией.

Как заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, компания завершила процесс страхового урегулирования по 83 воздушным судам, не считая 10 лайнеров Boeing 777 и восьми Airbus A330, которые были выкуплены в 2022 году.

Для "очистки" оставшихся лайнеров снова потребуются немалые деньги из ФНБ, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство транспорта России хочет добиться направления дополнительных 295 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность. Такое предложение на 2024 год Минтранс высказал на совещание у президента, где было заявлено о новых задержках поставок российских самолетов. Сумма рассчитана из потребностей "Аэрофлота" и не включает интересы частных авиакомпаний, у которых также есть иностранные самолете в лизинге.