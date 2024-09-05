Киргизия ввела для россиян новые правила пребывания в республике

В Киргизии изменятся правила пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, которые приехали в республику на длительный срок с частными целями, не связанными с работой, учебой или предпринимательской деятельностью.

С 5 сентября россиянам для регистрации нужно будет предъявить либо документ о виде на жительство, либо удостоверения "Кайрылман" или "Мекен-карт", которые выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством соответственно. Ранее регистрация граждан России производилась на срок шесть месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания.

Теперь граждане государств-членов ЕАЭС [Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия] без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну, сообщает министерство цифрового развития страны.

Пребывающие в частных целях граждане могут получить временный вид на жительство. Этот документ выдается в течение 15 рабочих дней со сроком действия на год с последующим ежегодным продлением, но не свыше пяти лет.

В августе заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в России.

Кромке того, "Керемет Банк" из Киргизии приостановил денежные переводы через мобильные приложения российских банков. Ограничения затронули и российскую Национальную систему платежных карт (НСПК).