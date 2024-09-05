Росстат зафиксировал недельную дефляцию

В России зафиксировано недельное снижение потребительских цен.

Это произошло впервые с конца февраля 2023 года. С 27 августа по 2 сентября дефляция составила 0,02%, сообщает Росстат.

За период с 21 по 27 февраля прошлого года дефляция также составила 0,02%. С начала текущего года потребительские цены выросли на 5,17%.

По данным регулятора, нынешнее недельное снижение произошло на фоне падения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелета эконом-классом и путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории.

Однако зафиксирован рост цен на сливочное масло (+0,8%), молоко (+0,6%), сметану (+0,5%), хлеб, печенье и сыры (+0,3%).

Также Росстат назвал, сколько россиян живут за чертой бедности.