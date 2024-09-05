Медведев считает, что разницы между Трампом и Харрис по вопросу Украины не будет

США наживаются на конфликте вокруг Украины, поэтому Вашингтон продолжит предоставлять Киеву военную помощь вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах главы государства – республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис.

Об этом сообщил на своей странице в "Вконтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Для них это [конфликт на Украине] выгодно. И в данном случае, я думаю, никто из вас не питает иллюзий, тут что Трамп, что эта Камила [Камала Харрис] – разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, будет с остервенением это делать, а кто-то все-таки аккуратнее", – сказал он.

Ранее Медведев заявил, что Россия начала специальную военную операцию, действуя в соответствии с уставом ООН. По его словам, Москва имела право применить силу в рамках самообороны и действовала на упреждение.