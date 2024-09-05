Назван возможный покупатель активов Unilever в России

Активы компании Unilever (Великобритания) в России может приобрести одна из структур группы "Арнест" Алексея Сагала.

Изначально данная компания изначально являлась производителем средства для борьбы с насекомым "Дихлофос" и другой продукции бытовой химии. Известность "Арнест" получил в прошлом году после покупки за €1 производственных площадок нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в РФ, сообщает "Коммерсант".

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России". Сейчас у компании в России четыре предприятия, в портфеле активов производство продуктов (соусы, маргарин и майонез, чай) и бытовой химии (шампуни, дезодоранты, чистящие средства).

Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге (концерн "Калина"), здесь производятся товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др.