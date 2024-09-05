Украина объявила принудительную эвакуацию детей в двух районах ДНР

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в 31 населенном пункте Краматорского и Красноармейского (Покровского) районов в подконтрольной Киеву части ДНР.

Как сообщает в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, это связано с ситуацией с безопасностью. С целью эвакуации будет развернуто два приемных пункта эвакуации.

Кроме того, глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх в эфире телемарафона объявил об эвакуации жителей из пяти населенных пунктов в Шосткинском и Конотопском районах региона, сообщает в Telegram военная администрация Сумской области.

Ранее в Сумской области Украины объявлена "заблаговременная эвакуация" из приграничных населенных пунктов Белополье (население 15 тыс. человек) и Ворожба (6 тыс. человек).