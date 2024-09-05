Росстат назвал, сколько россиян живет за чертой бедности

Доля граждан России с доходом ниже черты бедности составила 8,5% во втором квартале 2024 года.

Как сообщает Росстат, сама граница бедности составила в этот период 15 тыс. 354 руб. По сравнению с тем же периодом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,6 п. п. В ведомстве считают, что снижение уровня бедности связано с ростом зарплат россиян, реализацией адресных социальных программ, а также с увеличением социальных пособий.

По данным Росстата, доходы граждан во втором по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли на 16,6%. При этом рост реальных денежных доходов составил 7,7%. Реальные располагаемые доходы населения, то есть за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен, выросли на 9,6%.

В структуре денежных доходов оплата труда и социальные выплаты имеют 62,0% и 17,3% соответственно. Реальная зарплата во втором квартале также увеличилась и составила 107,8%. Средний размер назначенных пенсий в то же время увеличился на 7,7%.

Напомним, Минэкономразвития ожидает инфляцию ниже 14% по итогам текущего года. Рост цен на потребительском рынке к концу года будет ниже майского прогноза в 17,5%.