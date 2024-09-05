МВФ потребует от Киева ускорить девальвацию гривны и повысить налоги

На Украине ожидают, что на этой неделе Международный валютный фонд потребует от Киева ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и усилить работу по сбору налогов, а также повысить их.

По данным Bloomberg, такие меры должны помочь украинским властям покрыть дефицит бюджета, который, как ожидают в МВФ, в следующем году составит $15 млрд. Фонд проводит плановый пересмотр программы расширенного финансирования Украины, которая была утверждена на четыре года в марте 2023 года. Если эксперты МВФ решат, что Киев достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, они могут одобрить выделение следующего транша на сумму $1,1 млрд из $15,6 млрд.

МВФ раскритиковал план Украины по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвал Киев рассмотреть возможность повышения более широкого ряда налогов. Одним из возможных вариантов является повышение налога на добавленную стоимость с 20%.

Ранее на Украине повысили тариф на электричество для населения на 64%. Новый тариф - 4,32 гривны за киловатт-час (около 10 рублей).