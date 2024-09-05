Суд отправил под арест обвиняемого в убийстве тагильской школьницы

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила заключил под стражу Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы.

На прошлой неделе, 31 августа, 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности.

Вскоре силовики установили подозреваемого и задержали его в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург. Задержанным оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Следствие обратилось в суд для заключения фигуранта под стражу.

Сегодня, 5 сентября, Александрову избрали меру пресечения. Заседание в Дзержинском районном суде прошло в закрытом режиме. Обвиняемого отправили под арест на 1 месяц и 30 суток – до 2 ноября 2024 года.

Накануне стало известно, что задержанный по делу о расправе над тагильской школьницей пройдет психиатрическую экспертизу. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве девочки. По информации СК, он уже дал признательные показания.