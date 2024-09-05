05 Сентября 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

"РН-Юганскнефтегаз" получил престижные награды конкурса "Черное золото Югры"

"РН-Юганскнефтегаз" получил награды сразу в нескольких номинациях ежегодного престижного конкурса "Черное золото Югры". Итоги подвели накануне профессионального праздника нефтяников и газовиков.

Напомним, "Черное золото Югры" проводится в округе с 2001 г. Участники - геологоразведочные, нефтегазосервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия региона. Цель конкурса - стимулировать предприятия на организацию эффективного производства, сохранение окружающей среды, повышения престижа профессий и потенциала работников нефтегазовой отрасли.

Черное золото Югры(2024)|Фото: admhmao.ru

Глава округа Руслан Кухарук, приветствуя участников церемонии, отметил, что Югра является ключевым нефтегазодобывающим центром, опорой экономической и энергетической безопасности России.

"Сейчас мы должны быть едины, как были едины в период освоения Западной Сибири, в период становления нефтегазового комплекса нашей страны", – подчеркнул Руслан Кухарук.

Конкурс проводился по 39 номинациям, 29 из них персональные.

"РН-Юганскнефтегаз" получил признание сразу в двух корпоративных номинациях - дочка "Роснефти" награждена дипломом второй степени как "Лучший работодатель нефтегазового комплекса" и дипломом третьей степени "За сотрудничество с коренным населением".

(2024)|Фото: Алексей Пилатов

Победителем в личной номинации "Лучший оператор по добыче нефти и газа" стал Сергей Христофоров, который работает в цехе по добыче нефти и газа №5 ООО "РН-Юганскнефтегаз".

"Это очень значимая для меня награда, большое удивление, неожиданность и в то же время гордость. Все еще не до конца осознал, что диплом победителя мой. Я всю жизнь живу на Севере, с пеленок знал, что Югра славится именно нефтегазодобычей, поэтому и выбрал такой путь для себя и ни разу не пожалел", – говорит победитель.

Сергей Христофоров называет трудовой коллектив своей второй семьей. "Команда у нас дружная, отзывчивая, всегда друг друга выручаем", – отметил нефтяник.

(2024)|Фото: Алексей Пилатов

Сергей в компании работает 9 лет: "Работаю в компании на одном месте, в одном цеху. Путь был сложный, не скрою, тяжело, но все достигаемо", - отмечает он. Теперь Сергей Христофоров будет представлять предприятие "РН-Юганскнефтегаз" на корпоративном смотре-конкурсе нефтяной компании "Роснефть" "Лучший по профессии".

Награды от губернатора Югры получили еще 7 сотрудников "РН-Юганскнефтегаза".

(2024)|Фото: Алексей Пилатов

Почетной грамотой губернатора ХМАО-Югры отмечены:

  • Султан Исаев, оператор ДНГ ЦДНГ №12;
  • Игорь Массальский, оператор ДНГ ЦДНГ №14;
  • Радислав Тамиев, электрогазосварщик ЦППН №8;
  • Анатолий Швец, оператор ДНГ ЦДНГ №21.

Радислав Тамиев пришел в профессию случайно, а остался в ней на почти 50 лет.

"Я в профессии уже 47 лет. Последние 15 в "РН-Юганскнефтегазе". Получить такую высокую награду от руководителя региона – очень неожиданно, слов нет, как это приятно. Я ремонтирую трубопроводы, устраняю неполадки. Я люблю свою профессию, никогда ее не менял, коллектив у нас прекрасный, мне по жизни встречаются только хорошие люди", – поделился эмоциями Радислав Тамиев.

Благодарностью губернатора ХМАО-Югры отмечены:

  • Андрей Грачев, начальник ЦЭЭО №1;
  • Сергей Дидерле, механик ЦППН №7;
  • Владимир Чепурный, электрогазосварщик ЦДНГ №23.

Начальник цеха по эксплуатации электрооборудования №1 управления электротехнического оборудования "РН-Юганскнефтегаза" Андрей Грачев, награжденный благодарностью, пожелал коллегам безаварийной работы, мира в доме и любви в семье.

"Мы обеспечиваем бесперебойное электроснабжение инфраструктуры, занятой на добыче нефти и газа. Простыми словами, мы даем ток, чтобы работали все электродвигатели, буровые бурили, нефть поднималась насосами и шла на перерабатывающие заводы. Легких профессий не бывает. Энергетика – одно из сложнейших направлений. Чтобы все получалось – надо себя развивать, быть профессионалом, прислушиваться к советам наставников и тогда все будет легко!" - отметил он.

Завершая процедуру награждения, Руслан Кухарук поблагодарил всех работников нефтегазодобывающей отрасли.

"Благодаря вашему труду мы сегодня можем строить планы на будущее. Мы преодолеваем трудности, продолжаем жить и развиваться. Я прошу вас передать слова благодарности и поздравления тем, кто работает рядом с вами", – сказал он.

Как известно, Югра - основной нефтегазовый регион России: в округе добывается 40% российской нефти, более 30 млрд кубических метров газа. По итогам 2023 года нефтегазовые компании инвестировали в развитие отрасли порядка 800 млрд рублей. Эти средства направляются на создание и модернизацию инфраструктуры, техническое перевооружение, снижение нагрузки на окружающую среду. В этом году Югра отмечает 60 лет с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" – ключевой нефтедобывающий актив НК "Роснефть". Предприятие ведет разработку месторождений на 41 лицензионном участке в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Численность персонала Общества превышает 21 тысячу человек. В ООО "РН-Юганскнефтегаз" внедрена многоуровневая работа с сотрудниками, включающая систему обучения, мотивации, развития и непрерывного образования. Компания воспитывает свои кадры буквально с пеленок благодаря корпоративной системе непрерывного образования "Школа – вуз – предприятие". В 2024 году за парты профильных "Роснефть-классов" сели 125 учеников Нефтеюганска, Пыть-Яха и Пойковского.

Более 15 лет между ПАО НК "Роснефть" и правительством ХМАО - Югры действует соглашение о сотрудничестве. Ежегодно в рамках его реализации "РН-Юганскнефтегаз" финансирует строительство, ремонт или реконструкцию наиболее значимых социальных объектов на территории своей производственной деятельности.

Теги: Черное золото Югры, РН-Юганскнефтегаз, награждение, кухарук,


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