04 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: .astrobl.ru

Состоялся форум первичных отделений Астраханского регионального отделения партии «Единая Россия»

Государственной награды удостоены Андрей З. и Вячеслав П. Торжественная церемония состоялась в рамках форума первичных отделений Астраханского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кроме того, секретари восьми первичных отделений получили благодарственные грамоты за развитие своих отделений. Семи новым членам партии вручили партбилеты. В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он отметил, что первичное звено – основа «ЕДИНОЙ РОССИИ». В регионе зарегистрировано 567 первичных отделений, которые объединяют 13,6 тысячи партийцев и более шести тысяч сторонников. Они активно участвуют в партийных проектах, объединяя людей и привлекая новых сторонников в свои ряды.

«Именно к вам в первую очередь обращаются люди за помощью, от вас во многом зависит своевременное решение многих вопросов», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: .astrobl.ru

Он поблагодарил партийцев за организацию сбора гуманитарной помощи для астраханских бойцов. За время спецоперации региональное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» доставило на передовую более 900 тонн грузов, а также свыше 12 тонн гумпомощи жителям Курской области, пострадавшим от укронацистов.

Член президиума регионального политсовета партии Дмитрий Мазаев сообщил, что, в рамках совместной работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской области» и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мае этого года состоялся грантовый конкурс по комплексному развитию сельских территорий. Это стало возможным благодаря губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Гранты получили проекты благоустройства тротуара в Енотаевском, Красноярском Камызякском, Наримановском и Приволжском районах. Почти все проекты конкурса уже реализованы. Дмитрий Мазаев добавил, что с июля партийцы активно собирают пожелания астраханцев на сельских сходах по благоустройству общественных территорий. Прошло уже более 300 сельских сходов, участники которых высказали свои предложения для включения в Народную программу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Их планируют реализовать в рамках второго этапа грантового конкурса по комплексному развитию сельских территорий, который стартовал в июле 2024 года.

Руководитель регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кирилл Каюков доложил об итогах реализации Народной программы партии за пять лет. В Астраханской области за пять лет реализованы десятки проектов, построены и отремонтированы сотни социально-значимых объектов. В частности, в регионе обновили 103 единицы медоборудования в учреждениях первичного звена здравоохранения, создали 41 «Точку Роста», ввели в эксплуатацию 13 детсадов, благоустроили 129 общественных территорий. И это далеко не полный перечень реализованных проектов.

Теги: игорь бабушкин, участники сво, знак отличия, георгиевский крест


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