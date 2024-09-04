04 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Господдержка помогает развивать в Астраханской области инфраструктуру туризма

Сегодня недалеко от села Жан-Аул Камызякского района Астраханской области состоялось открытие гостиничного комплекса «Рыбаградъ». В церемонии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что «Рыбаградъ» – один из самых масштабных инвестиционных туристических проектов в Астраханской области. Он построен в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Астраханская область)» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Объём направленных инвестиций – свыше 600 млн рублей, более трети из которых – государственные субсидии. Это первый комплекс такого уровня в Поволжье, рассчитанный на круглогодичный приём гостей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Развитию туризма у нас в области уделяется особое внимание. Мы стараемся обеспечить качественный и доступный отдых для всех, кто приезжает к нам в регион, и прежде всего – для семей с детьми», – отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор осмотрел инфраструктуру нового гостиничного комплекса. Он занимает площадь 14 гектаров, на которой расположены 240 модульных номеров со всеми удобствами. Одновременно здесь можно разместить до 720 человек. Новое пространство представляет собой полноценную инфраструктуру для комфортного детского, молодежного и семейного отдыха, а также проведения корпоративных мероприятий.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В «Рыбаграде» обустроен фуд-корт на 550 посадочных мест с танцевальной площадкой, зоны для барбекю, банный комплекс, супермаркет, медпункт, марина, где можно взять напрокат плавсредства для рыбалки, охоты и прогулок по реке.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Для успешной организации работы гостиничного комплекса здесь будет создано 150 новых рабочих мест.

Игорь Бабушкин также посетил еще один успешный инвестиционный проект, реализованный в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – глэмпинг «Поляна». Руководитель туристического объекта Евгения Генюк рассказала губернатору, что «Поляна» уже успела полюбиться туристам. Сюда часто приезжают гости не только из Астрахани, но и разных городов России и других стран.

Концепция этого проекта – сочетание городского комфорта и нетронутой цивилизацией природы. На государственную субсидию приобрели две модульные конструкции сферической формы и два барнхауса – домики с панорамным окнами и террасой.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Игорь Бабушкин выразил уверенность, что такая форма загородного отдыха как глэмпинг будет набирать популярность. А при поддержке государства реализовать новые подобные проекты становится проще.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, гостиничный комплекс, рыбаградъ, туризм, глэмпинг


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