США ввели санкции против RT и Симоньян
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Об этом сообщил американский Минфин.
Новые санкции США затронули главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, передает ТАСС.
Также в черный список попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.
Кроме того, американские власти предъявили Калашникову и Афансьевой обвинения "в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах".