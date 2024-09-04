США ввели санкции против RT и Симоньян

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Об этом сообщил американский Минфин.

Новые санкции США затронули главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской, передает ТАСС.

Также в черный список попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Кроме того, американские власти предъявили Калашникову и Афансьевой обвинения "в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах".