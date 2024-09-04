Вучич опроверг информацию о передаче Украине МиГ-29

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления о передаче истребителей МиГ-29 Украине после приобретения Белградом французских самолетов Rafale.

"Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал", — цитирует Вучича РИА Новости.

В июне в Кремле пообещали выяснить, действительно ли часть сербских боеприпасов попадает на Украину.

Вучич ранее признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны. При этом, по его словам, даже если бы он знал наверняка, к кому попадает сербское оружие, "это его не касается".