Гладков: При повторном обстреле Новой Таволжанки погибли три человека

Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, село повторно подверглось обстрелу. Трое пострадавших скончались на месте до приезда скорой. Еще два человека – женщина и мужчина – ранены, их увезли в больницу.

В результате обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба, уточнил Гладков. Также осколками посечены четыре легковых автомобиля.

В конце августа ВСУ атаковали Белгородскую область кассетными боеприпасами РСЗО "Вампир". Пять человек погибли, 46 получили ранения. По словам губернатора, в больницы попали 37 человек, семь из них - дети. В Белгороде были пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады.