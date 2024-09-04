Подозреваемый в убийстве тагильской школьницы дал признательные показания

Жителю Нижнего Тагила, подозреваемому в убийстве 11-летней девочки, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Об этом сообщил Накануне.RU руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

На допросе мужчина дал признательные показания. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Напомним, 31 августа 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. Накануне, 3 сентября, девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности. Вскоре силовики установили подозреваемого и задержали его в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург.

Как сообщили ранее в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанным оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Следствие будет обращаться в суд для заключения фигуранта под стражу.