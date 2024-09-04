Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» доставила уже более 1300 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Консультации в штабе общественной поддержки «Единой России» получили свыше 13 тысяч человек. Также им выдали продуктовые наборы – за последнюю неделю более 4 тысяч.

«Помимо непосредственной помощи жителям, оказываем поддержку социальным учреждениям. Передали медикаменты в центральную больницу, сейчас наши волонтёры работают с районными больницами по текущим запросам. Кроме того, с началом учебного года решаем вопрос с оборудованием компьютерных классов в ПВР для школьников, находящихся на дистанционном обучении», - отметил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой Гвардии» постоянно доставляют гумпомощь в районы области, где пункты временного размещения не сформированы.

«Для работы в нашем гуманитарном центре приехали активисты партии из Республики Коми, Ярославля, Кирова, Перми и Москвы. Они помогают оснастить дополнительные места для расселения жителей, раздают им продукты и предметы первой необходимости», - рассказал Владимир Якушев.

По его словам, основная часть бытовых потребностей в ПВРах закрыта, сейчас особое внимание активисты уделяют адресным задачам.

«Многие региональные отделения «Единой России» направили гуманитарную помощь уже по 2-3 раза. Для поддержки Курской области объединилась вся страна. Большое спасибо всем сопричастным», - поблагодарил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки украинских ВСУ. На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии».

Как известно, задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил Председатель партии Дмитрий Медведев.