04 Сентября 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Региональную программу по защите домовладений от молний разработают в Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова

В Костромской области приступают к разработке отдельной программы молниезащиты для обеспечения безопасности людей и их имущества.

Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников.

По данным экспертов в последние годы метеорологи фиксируют значительные изменения климата и резкий рост опасных метеорологических явлений в центральной России. Так, в стране в прошлом году количество гроз, в том числе сухих, выросло сразу на 22%. Разряды молний часто становятся причиной пожаров в жилых домах, повреждения имущества, травмирования и гибели людей.

пожар, храм, Чимеево(2019)|Фото:Накануне.RU

По информации ГУ МЧС России по Костромской области, в прошлом году в регионе зафиксировали шесть пожаров, причиной которых стало попадание в строения грозовых разрядов. В двух случаях здания были полностью уничтожены огнем, в трех - получили значительный ущерб. В лесных массивах около четверти возгораний также происходили из-за попадания молний.

Сегодня в ходе совещания губернатора с представителями профильных ведомств глава региона Сергей Ситников отметил: «Тенденция понятна. Мы не можем никак повлиять на торнадо, ураганный ветер, грозы. Но есть вещи, на которые мы можем влиять. В первую очередь, с точки зрения обеспечения безопасности людей. А это защита их имущества, домовладений от физических явлений благодаря утверждению и принятию специальных мер».

(2024)|Фото: adm44.ru

По информации департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, необходимость оборудовать общественные, жилые и производственные здания и сооружения системами молниезащиты в настоящее время установлена современными строительными нормативами. Однако, в категорию риска попадают индивидуальные жилые дома, владельцы которых зачастую пренебрегают требованиями или не осведомлены о том, как правильно необходимо оборудовать молниезащиту. При этом, объекты, которые строились в 50-е - 70-е годы и ранее, возводили без учета норм молниезащиты.

Сергей Ситников поручил департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК с помощью управляющих компаний организовать обследования жилых домов региона на предмет наличия молниезащиты, а также провести расчеты затрат собственников на её оборудование, усилить контроль за вводом в эксплуатацию новых объектов. Также необходимо провести обследование зданий государственных и муниципальных учреждений, в том числе, образовательной сферы. Департаменту лесного хозяйства региона поставлена задача организовать мероприятия для определения участков, наиболее подверженных попаданию молний.

Коллаж, сильный ветер, непогода(2022)|Фото: Накануне.RU

Будущая программа должна включать большое количество разъяснительных мероприятий, отметил глава региона - с собственниками домов, школьниками и студентами.

«Время меняется, надо успевать соответствовать. Задача в течение ближайшего полугодия провести все мероприятия, обследования, понять, как на сегодняшний день сформирована культура личной безопасности людей, безопасности мест коллективного проживания, учреждений и четко прописать меры безопасности. При этому работать прошу одновременно и по подготовке программы, и по обеспечению непосредственно необходимых мер безопасности», - подчеркнул Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, защита домовладений, молнии, региональная программа костромской области


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