Лавров: В Вашингтоне знают, где проходят красные линии России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Вашингтон не шутить с красными линиями России, говоря о возможных поставках США дальнобойных ракет Украине для истребителей F-16.

"Они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят", - сказал глава МИД РФ в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой "очень серьезный" виток эскалации конфликта, а Запад уже перешел все "красные линии". Он призвал не преуменьшать опасность поставляемой Украине авиации.