В Югре гумкорпус объявил сбор добровольцев для работы в Донбассе и Курске

У Гуманитарного Добровольческого Корпуса есть срочная потребность в добровольцах на ближайшие гуммиссии, выезд в которые планируется 7 сентября, сообщили Накануне.RU в департаменте молодежной политики.

В Курскую область для помощи мирному населению нужны 12 мужчин и девять женщин, в Донецкую и Луганскую Народные Республики для помощи в госпиталях - 15 мужчин и 14 женщин.

Проезд до места выполнения гуманитарной миссии и обратно, питание во время выполнения гуманитарных задач на ротации, а также безопасность будет обеспечена силами Гуманитарного Добровольческого Корпуса.