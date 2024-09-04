Власти Сургута определились с кандидатом на пост спикера гордумы

Власти Сургута определились с кандидатом на пост спикера гордумы. Им станет сотрудник "Сургутнефтегаза", нынешний зампред думы Александр Олейников, сообщают "Погоны и галстуки" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что его соперник в борьбе за председательское кресло экс-военком Бехтин, также представлявший интересы нефтяной компании, не прошел финальное согласование. Танк, который он помог пригнать в город, не помог депутату построить политическую карьеру.

Напомним, в Сургуте 3 июля состоялось внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты избрали новым мэром города спикера думы Максима Слепова. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел благословил нового мэра Сургута Максима Слепова и подарил градоначальнику икону Спасителя.