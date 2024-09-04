Работники нефтетранспортной компании отмечены наградами по случаю профессионального праздника

В аппарате управления компании "Транснефть – Сибирь" состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

За личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации отмечен 31 работник. За высокий профессионализм и ответственное отношение к труду Почетных грамот и Благодарностей ПАО "Транснефть" удостоены 32 человека, на уровне предприятия поощрены 26 сотрудников. Всего разными видами наград отмечены 619 работников.

По результатам производственного соревнования среди подразделений на звание лучшего коллектива предприятия победителем признан коллектив Уренгойского управления магистральных нефтепроводов.

На торжественном собрании генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, поздравляя коллег, отметил вклад ветеранов в развитие предприятия.

"Ветераны производства – это наша гордость и достояние. Благодаря вам "Транснефть – Сибирь" сегодня уверенно движется вперед, решая государственные задачи на высоком уровне. На вашем примере самоотверженности, ответственности, преданности профессии и любви к Родине воспитывается нынешняя молодежь", – сказал он.