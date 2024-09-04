СК начал проверку после гибели в Таиланде туриста из Нижнего Тагила

Следственный комитет начал проверку по факту смерти российского туриста в Таиланде. Погибший был с Урала.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, стало известно о гибели жителя Нижнего Тагила в королевстве Таиланд. Мужчина находился там в качестве туриста. Все обстоятельства его смерти будет выяснять следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил.

В ходе проверки сотрудники СК устанавливают причины случившегося. Также будут опрошены родственники погибшего уральца. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, скончавшемуся в Таиланде тагильчанину было 27 лет. Его тело якобы нашли в канаве на острове Пхукет со следами пыток. При этом никакого орудия убийства рядом не оказалось, была только сумка с документами.