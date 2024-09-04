Экс-ректор БФУ им. Канта, находящийся под арестом, хочет поехать на СВО

Бывший ректор БФУ имени Канта Александр Федоров высказал намерение отправиться на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Калининградский областной суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения экс-ректора БФУ.

В июле Федоров и его заместитель Елена Мялкина были арестованы в рамках дела о присвоении 18 миллионов рублей.

Ранее в СК сообщили, что Федоров и Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые "благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников" присвоили свыше 18 млн рублей.