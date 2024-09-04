В МИД РФ заявили о причастности Британии к атаке на нефтебазу в Ростовской области

ВСУ используют для нанесения ударов по российской территории беспилотники, настроенные в Великобритании, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как говорится в заявлении на сайте министерства, данный факт установили в ходе исследования электронных компонентов дронов, которые украинские военные применили в начале августа для атаки Каменского района Ростовской области.

В МИД напомнили о данном Лондону предупреждении, что ответом на удары с использованием британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, ночью 28 августа пожар начался на топливном складе в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. На следующий день сообщалось о новом взрыве на нефтебазе. Baza писала, что произошла разгерметизация одного из трех горящих резервуаров. В результате загорелся еще один, четвертый резервуар.