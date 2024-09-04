В Прикамье сотрудники заповедника засняли танцующего медведя

В Пермском крае сотрудники заповедника "Вишерский" засняли танцующего медведя, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах, опубликованных в соцсети заповедника, видно, как медведь начинает энергично приседать перед камерой.

"Мишка пишет пост в таежных соцстетях "я был здесь и я самый красивый, сильный, умный, и т.д.", сообщает соседям какого он роста, пола и темперамента. Таежная "соцсеть" — самый информативный источник информации среди животных. Не только медведи пользуются им, чтобы продемонстрировать свою мощь. Меточные деревья находятся на звериной тропе, где каждый зверь может понюхать и ознакомиться с составом местного таежного общества", - говорится в сообщении.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что таким образом косолапый чешет спину о ствол дерева.