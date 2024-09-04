80% россиян довольны жизнью в своем регионе

Несмотря на трудности, 80% опрошенных россиян рады и довольны, что живут в своем регионе, хотя из них почти 44% видят недостатки своего местожительства. Об этом говорится в статье, посвященной восприятию страны в массовом сознании ее жителей, опубликованной в журнале "Социологическая наука и социальная практика". Опрос был проведен летом 2023 года фирмой "Анкетолог", выборка репрезентирует население по полу, возрасту, образованию.

Только 11% респондентов относятся равнодушно к месту своего пребывания, при этом среди них почти половина говорят о привычке жить здесь и о нежелании куда-то уезжать. Хотели бы покинуть свой регион 9% респондентов, из них 3% - страну.

Уровень эмоциональной привязанности к России оказался самым сильным у богатых, а по возрасту - у пожилых. Ожидаемо самым слабым он оказался у молодых, а по материальному положению - у нищих. По 10-балльной шкале это около 7 баллов, как и в странах Европы.

Права и свободы для россиян важны, но по-разному. Так, право на образование и обучение, на труд, на собственность, на безопасность и защиту личности, равенство перед законом, на тайну личной переписки важны более чем для 90% россиян. А вот право на эмиграцию - только для 46%, свободу объединений - для 53%.

По отношению к выбору модели развития России выбор большинства населения вполне определенный. Свой, российский, самобытный путь для страны выбрали 61% опрошенных. Гораздо меньше (треть опрошенных) выбрали гипотетическую модель, которая выбирает в себя все лучшее, что есть в других странах. Западный же путь развития поддерживает меньшинство – до 6%.