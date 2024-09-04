Умер глава московского отделения партии "Яблоко"

Сегодня умер заместитель председателя партии "Яблоко", председатель московского отделения партии Сергей Иваненко. Ему было 65 лет.

Иваненко – депутат Госдумы первых трех созывов, автор и соавтор более 80 законопроектов, направленных на защиту прав и свобод граждан. Участвовал в разработке альтернативных экономических программ, в том числе той, что называется "500 дней". О дате и месте прощания с Сергеем Иваненко будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба партии.

"500 дней" – нереализованная программа экономических реформ в СССР, которая должна была обеспечить переход от плановой экономики к рыночной.