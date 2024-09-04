Свердловский облсуд вновь оставил под стражей главу филиала "Автобусные перевозки" Хабарова

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом начальника филиала "Автобусные перевозки" Александра Хабарова.

Напомним, органами предварительного следствия Хабаров обвиняется в получении взятки. Он был задержан в ноябре прошлого года и заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, 15 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Хабарову срок содержания под стражей до 30 октября 2024 года. Адвокаты задержанного подали апелляцию и попросили изменить меру пресечения на более мягкую.

Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление райсуда без изменений по существу. Александр Хабаров останется под арестом.

Напомним, еще одним фигурантом дела о взятке является ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. Накануне его также оставили под стражей до конца октября.