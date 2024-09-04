В Прикамье может находиться девушка-подросток, исчезнувшая в Югре

В Прикамье может находиться 17-летняя девушка-подросток Кристина С., исчезнувшая в Когалыме. Ориентировку распространил поисковый отряд "Регион 59", передает корреспондент Накануне.RU

О местонахождении девушки неизвестно с 24 августа.

Основные приметы: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, серую футболку, камуфляжные штаны и кроссовки серо-бежевого цвета.

Тех, кто владеет информацией о девушке, просят звонить в полицию по номерам 02 и 102, в ЕДДС — 112, БРНС Перми — 8 (342)241-36-40, волонтерам — 8-912-880-41-60, инфоргу Юлии — 8-958-244-12-84.