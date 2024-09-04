В Грузии пересчитают педофилов

В Грузии появится электронный реестр людей, осужденных за педофилию и сексуальные вымогательства. Его создаст Специальная следственная служба.

Целью является создание безопасной среды для детей и подростков, а также сокращение случаев педофилии, сексуального вымогательства и шантажа кадрами частной жизни в интернет-пространстве.

В список попадут те, кого ведомство уличит в сексуальных вымогательствах в отношении малолетних детей, несовершеннолетних, а также преступлениях сексуального характера, приводит ТАСС сообщение пресс-центра службы.