В Тюмени мужчина делал и продавал шоколадные конфеты с наркотиками

В Тюмени полицейские задержали мужчину, который распространял шоколадные конфеты с наркотиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции региона.

У подозреваемого изъяли четыре свертка из фольги. Экспертиза выявила в них наркотические вещества. Злоумышленник сообщил, что сам занимался изготовлением таких сладостей: растапливал шоколад, смешивал в необходимых пропорциях с наркотиками, заливал в формочки и ставил в холодильник. Затем - продавал их бесконтактным способом через тайники.

За день молодой человек успел сделать семь закладок на территории Тюмени, которые в ходе следственных действий были изъяты полицейскими. Кроме того, в ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены весы, упаковочные материалы, наркотическое вещество и готовые "конфеты".

Предварительно, общий вес изъятого наркотического средства растительного происхождения составляет не менее 100 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу