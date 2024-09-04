Провайдерам, ускоряющим YouTube, пригрозили аннулировать лицензии

В Роскомнадзоре предупредили, что интернет-провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо ведомства провайдерам.

Двумя днями ранее операторы получили указания не мешать незамедлительным блокировкам ресурсов, которые инициируют органы власти, в противном случае они потеряют возможность работать.

"В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона "О связи" вплоть до аннулирования лицензии", – сказано в письмах территориальных управлений Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области.

Как полагают участники рынка, письма РКН, очевидно, связаны с ситуацией вокруг YouTube, хотя в письмах название видеохостинга не фигурирует.

Как сообщалось, из-за отсутствия официального заявления Роскомнадзора о замедлении видеосервиса YouTube в России операторы связи стали устанавливать на своих сетях оборудование, которое делает сервис доступным для абонентов. По словам юристов, операторы пытаются привлечь новых абонентов, так как сервис в стране не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован.

В начале августа россияне начали уходить от региональных операторов связи из-за так называемого "замедления" YouTube, устроенного неизвестно кем. Теряют абонентов по меньшей мере 135 региональных компаний, в связи с этим они обратились в Минцифры и Роскомнадзор с требованием уже разъяснить официально причины замедления сервисов Google и их "неравномерной деградации" у разных операторов.