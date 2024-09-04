04 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сбитой самокатчиком пенсионерке заплатят 440 тысяч рублей

В Екатеринбурге суд взыскал денежную компенсацию для пенсионерки, пострадавшей от наезда электросамоката. Деньги должны будут заплатить родители виновного в ДТП подростка.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще в октябре 2022 года на улице Вильгельма де Геннина в уральской столице. Самокат под управлением несовершеннолетнего наехал на женщину 1952 года рождения, которая шла по тротуару.

В результате пенсионерка получила сочетанную травму верхних конечностей, в том числе множество переломов. Все это повлекло тяжкий вред ее здоровью. В дальнейшем пожилая женщина перенесла две операции.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с родителей управлявшего самокатом подростка компенсацию морального вреда в 440 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, решение пока не вступило в силу.

Напомним, в августе нынешнего года в Екатеринбурге столкнулись два самокатчика. В результате один из них в оказался в больнице. После этого случая сервис проката самокатов Whoosh начал снабжать касками своих клиентов из столицы Урала.

Теги: самокат, компенсация, суд, пенсионерка, Екатеринбург


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