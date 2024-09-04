Найдены более 500 человек, считавшихся пропавшими после эвакуации в Курской области

Найдены более 500 человек, которые считались пропавшими после вынужденной эвакуации из приграничья, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек", - написал он в своем телеграм-канале. Губернатор выразил благодарность волонтерам за "самоотверженную работу".

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.