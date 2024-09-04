Мошенники снова стали выдавать себя за главу Екатеринбурга

Мошенники, выдающие себя за главу Екатеринбурга Алексея Орлова, активизировались вновь. Об этом сам градоначальник сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказал Орлов, в очередной раз аферисты отправили сообщения горожанам якобы от его имени с клона его личного аккаунта в Telegram. Мэр просит ни в коем случае не поддаваться на провокации.

"Если вы получили сообщение, в котором знакомый вам человек, как правило, руководитель, дает странные поручения, просит перезвонить или принять звонок от якобы представителей силовых структур, перепроверьте. Ни в коем случае не перезванивайте на этот или указанные в сообщении номера, не переходите по ссылкам", - советует глава уральской столицы.

Напомним, минувшей зимой мошенники уже выдавали себя за Алексея Орлова и рассылали сообщения от имени мэра сотрудникам муниципальных учреждений.