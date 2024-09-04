Лукашенко помиловал 30 осужденных за протест

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 7 женщин и 23 мужчин, наказанных за преступления протестной направленности. Данное решение – гуманный жест в отношении этих людей, которые получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе.

Большинство из помилованных осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей. Кандидатов на помилование изучали члены комисси по возвращению беглых под руководством Генерального прокурора Андрея Шведа.

Все помилованные соблюли обязательные условия помилования – подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни. Контроль за их поведением обеспечит МВД, сообщает пресс-служба Лукашенко.