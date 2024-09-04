Минобороны РФ сообщило подробности удара по тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Минобороны России сообщило подробности удара по военному объекту в Полтаве.

Как заявили в ведомстве, 3 сентября был нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ. Под руководством иностранных инструкторов в данном центре осуществлялась подготовка специалистов связи и РЭБ, а также операторов дронов, которые наносят удары по гражданским объектам в России, добавили в Минобороны.

Ранее газета The Times назвала удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве "одним из самых страшных" с начала СВО. В публикации говорится, что минимум 40 человек погибли, более 200 получили ранения в результате "одного из самых мощных авиаударов".

А "Военная хроника" сообщила, что в результате удара по военному учебному центру в Полтаве погибли свыше 112 украинских военных, еще более 500 получили ранения.

"Один из самых результативных ударов "Искандером" с самого начала СВО", — говорится в материале.