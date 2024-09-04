В Тобольске участник СВО пытается оспорить итоги конкурса на должность мэра

В Тобольске участник СВО Анатолий Климов пытается оспорить итоги конкурса на должность мэра, сообщают "Погоны и галстуки" со ссылкой на свои источники.

"Поводом стали нарушения законодательства при организации процесса, из-за которых решение комиссии не может считаться действительным", - говорится в сообщении.

Сам Климов сейчас находится в зоне СВО и всеми его делами управляет доверенное лицо. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, главой Тобольска стал замглавы Тюмени Петр Вагин. Его выбрали депутаты на заседании Тобольской городской думы. Соперниками Вагина в борьбе за пост мэра были действующий участник СВО Анатолий Климов - на заседании он присутствовать не смог, так как находился в зоне боевых действий. Также в конкурсе участвовали директор департамента городского хозяйства Тобольска Евгений Курач и Ренат Мухаметшин. Последний предложил устроить городской пляж на карьере, а под Тобольском построить казино.