Суд арестовал имущество дочери главного кадровика Минобороны

Арест наложен на имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки.

"На имущество дочери Кузнецова, в частности квартиру, наложены обеспечительные меры в виде ареста", - приводит ТАСС данные материалов суда.

Помимо этого, военный суд отклонил жалобу Кузнецова на получение следствием данных о доходах его семьи без его ведома.

Ранее суд продлил арест генералу до 12 октября.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.