Дело экс-директора спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей, рассмотрят заново

Свердловский областной суд изменил приговор по делу экс-директора спецшколы, где насиловали детей. Само дело частично рассмотрят заново.

Напомним, 18 июня этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-директору спецшколы №124 Наталье Поддубной. Ее признали виновной по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения". Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, на приговор поступило апелляционное представление от прокуратуры. Также вердикт обжаловала адвокат осужденной.

В итоге областной суд изменил приговор Чкаловского райсуда, отменив его в части, где суд первой инстанции не решил вопрос о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.

"Дело будет отправлено в тот же суд на новое рассмотрение, но только для разрешения гражданского иска. В остальном приговор был оставлен без изменений", - уточнили в инстанции.

О вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 года. Насилие в спецшколе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Как установил суд первой инстанции, Поддубная знала о ситуации с насилием, но не приняла никаких мер.

В июле отправили в колонию подростков, обвиняемых в изнасиловании детей в спецшколе №124 Екатеринбурга.