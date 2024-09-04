Россия рассчитывает на возобновление участия Армении в работе ОДКБ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном возобновлении членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено", - приводит ТАСС слова Захаровой, сказанные на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что виновными в угрозах, перед которыми стоит Армения, являются те, "кто сформировал ОДКБ – мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировали войну" против армянской стороны. При этом он подчеркнул, что Армения выйдет (из ОДКБ), когда посчитает нужным.