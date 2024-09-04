"Яндекс Go" спрогнозировал нехватку 130 тысяч таксистов к концу года

К концу года дефицит таксистов в России составит 130 тысяч человек, заявил директор по работе с госорганами "Яндекс Go" Антон Петраков.

По его словам, это связано с ужесточениями миграционной политики государства и регулированием в такси. Из-за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами.

Петраков отметил, что при остром дефиците водителей цены на такси будут расти быстрее, особенно в конце года и в пиковые часы, передает ТАСС.

Напомним, три четверти таксистов в России подходят к 1 сентября так и не выполнив новые требования государства. С 1 сентября водители такси должны иметь полис обязательного страхования ответственности перед пассажирами (ОСГОП). А такой полис можно получить только имея разрешение на работу в такси.

Отраслевые организации, объединяющие бизнес, продолжают обращаться к правительству с просьбой приостановить вступление закона в действие, поскольку большинство таксистов будут вынуждены уйти в нелегальное поле, а спрос на оставшихся создаст дефицит, поездки будут дорогими, ждать машину придется очень долго.