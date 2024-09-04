Объемы производства завода имени Дзержинского выросли в несколько раз после продажи предприятия

Объемы производства завода имени Дзержинского выросли в несколько раз, сообщает "Ъ Прикамье".

Губернатор Пермского края вместе с сенатором Сергеем Муратовым и гендиректором "Курганприбор" Федором Колосовниковым провел рабочую встречу на площадке филиала "ЗиД". Участники мероприятия обсудили дальнейшее развитие завода имени Дзержинского. По словам директора филиала Константина Дьяконова, сегодня предприятие успешно выполняет гособоронзаказ. Благодаря федеральной и краевой поддержке объемы производства выросли в несколько раз.

Одним из крупных заказчиков является холдинг "Технодинамика".

Завод, который производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию, находится в банкротстве с 2005 года. В апреле этого года состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс продали строительной компании "Спецпроектстрой" за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ и Генпрокуратура попытались оспорить результаты торгов в Арбитражном суде, и в итоге сделка не была завершена из-за лишения покупателя лицензии на работу с секретной информацией.

Затем имущественный комплекс оборонного завода имени Дзержинского выкупило предприятие из Кургана "Курганприбор" сенатора Сергея Муратова. Цена сделки стратегического предприятия составила все те же 725 млн руб. Курганское НПО занимается производством составных единиц боеприпасов. Его основная продукция — взрыватели для реактивных снарядов, мин, авиабомб и авиационных ракет. По данным самого завода, на "Курганприбор" приходится около 60% от общего объема производства этих изделий в стране.

Добавим также, что недавно стало известно, что оборонный "Машиностроительный завод имени Дзержинского" обратился в Минпромторг РФ с заявлением об исключении из перечня стратегических предприятий.