В Госдуме назвали отставку главы МИД Украины "крахом пропагандистско-политической линии"

В Госдуме высказались об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Это говорит о крахе их пропагандистско-политической линии. Также хочу отметить, что Запад готовит новый кадровый переворот в Киеве под новые задачи их режиму", - сказал РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что поступило заявление Кулебы об отставке. Вскоре его рассмотрят.