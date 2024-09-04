В Нефтеюганске будут судить бизнесмена за травму мальчика на батутах

В Нефтеюганске будут судить бизнесмена по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Обвиняемый организовал в ТЦ Нефтеюганска работу батутного комплекса. Одна из зон не соответствовала требованиям безопасности. Итогом стала травма, которую получил 11-летний мальчик, посетив батуты в марте текущего года.

Также следователи установили, что инструктор батутного центра не был подготовлен и обучен безопасным способам эксплуатации аттракциона.

Нарушения обвиняемый устранил. Материалы дела в отношении него направлены в суд для рассмотрения по существу.