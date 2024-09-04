04 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Специалисты начали экологическую экспертизу в новом парке в Краснолесье

В Екатеринбурге в новом парке в Краснолесье стартовала экологическая экспертиза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", специалисты Ботанического сада УрО РАН осматривают каждое дерево и оценивают его состояние по шкале от 1 до 5. Так, 1 означает здоровое (без признаков ослабления), а 5 – погибшее, сухое дерево, подлежащее сносу. На каждом дереве эксперты делают соответствующие отметки.

Рабочие, которые проводят санитарную очистку территории от сухостоя и поваленных деревьев, ориентируются на эти отметки. Затем они аккуратно убирают деревья, которые уже не удастся восстановить и которые являются источником распространения различных вредителей и заболеваний.

Санитарная уборка нового парка в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мы смотрим, есть ли у дерева сухие ветви и в каком объеме, достаточное ли количество зеленых листьев. Сухая вершина свидетельствует о сильной ослабленности дерева, и даже такой, по представлению многих людей, "безобидный" факт, как наличие грибов, говорит о серьезных патологических процессах, идущих в дереве. Это естественный процесс – деревья конкурируют между собой, у них происходит саморазреживание, более сильные виды вытесняют слабые. Основной массив на этой территории составляют ослабленные деревья, много с высохшими вершинами. При этом у сосен состояние в целом лучше, чем у берез. Конечно, когда в парке появится профессиональный уход за деревьями, можно будет избежать их разрушения и риска падения", - рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Сергей Менщиков.

Сергей Менщиков в новом парке в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Благодаря производимой уборке, гулять по территории будущего парка уже стало безопаснее. Надломленные стволы больше не нависают над тропинками и не угрожают отдыхающим.

Санитарная уборка нового парка в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

По окончании экспертизы сотрудники Ботанического сада УрО РАН приступят к разработке проекта благоустройства парка. Их задача – учесть пожелания жителей района, собранные этим летом в ходе обсуждения предварительной концепции благоустройства, сделать территорию парка удобной и безопасной, а также сохранить и разнообразить произрастающие на его территории растения и деревья, предусмотрев для них должный уход.

Готовый проект благоустройства парка представят на общественное обсуждение уже этой осенью. Он будет соответствовать высокому уровню таких городских парков, как Зеленая роща и Парк XXII Партсъезда. Напомним, площадь нового парка составляет 16 га. Это самый молодой парк Академического района – статус рекреации зеленая территория получила нынешним летом.

Теги: парк, деревья, экспертиза, Краснолесье


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