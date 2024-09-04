Специалисты начали экологическую экспертизу в новом парке в Краснолесье

В Екатеринбурге в новом парке в Краснолесье стартовала экологическая экспертиза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", специалисты Ботанического сада УрО РАН осматривают каждое дерево и оценивают его состояние по шкале от 1 до 5. Так, 1 означает здоровое (без признаков ослабления), а 5 – погибшее, сухое дерево, подлежащее сносу. На каждом дереве эксперты делают соответствующие отметки.

Рабочие, которые проводят санитарную очистку территории от сухостоя и поваленных деревьев, ориентируются на эти отметки. Затем они аккуратно убирают деревья, которые уже не удастся восстановить и которые являются источником распространения различных вредителей и заболеваний.

"Мы смотрим, есть ли у дерева сухие ветви и в каком объеме, достаточное ли количество зеленых листьев. Сухая вершина свидетельствует о сильной ослабленности дерева, и даже такой, по представлению многих людей, "безобидный" факт, как наличие грибов, говорит о серьезных патологических процессах, идущих в дереве. Это естественный процесс – деревья конкурируют между собой, у них происходит саморазреживание, более сильные виды вытесняют слабые. Основной массив на этой территории составляют ослабленные деревья, много с высохшими вершинами. При этом у сосен состояние в целом лучше, чем у берез. Конечно, когда в парке появится профессиональный уход за деревьями, можно будет избежать их разрушения и риска падения", - рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Сергей Менщиков.

Благодаря производимой уборке, гулять по территории будущего парка уже стало безопаснее. Надломленные стволы больше не нависают над тропинками и не угрожают отдыхающим.

По окончании экспертизы сотрудники Ботанического сада УрО РАН приступят к разработке проекта благоустройства парка. Их задача – учесть пожелания жителей района, собранные этим летом в ходе обсуждения предварительной концепции благоустройства, сделать территорию парка удобной и безопасной, а также сохранить и разнообразить произрастающие на его территории растения и деревья, предусмотрев для них должный уход.

Готовый проект благоустройства парка представят на общественное обсуждение уже этой осенью. Он будет соответствовать высокому уровню таких городских парков, как Зеленая роща и Парк XXII Партсъезда. Напомним, площадь нового парка составляет 16 га. Это самый молодой парк Академического района – статус рекреации зеленая территория получила нынешним летом.