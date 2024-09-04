Джонсон призвал Запад разрешить Украине "снести" Крымский мост

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Запад снять для Украины ограничения на дальность использования ракеты ATACMS, чтобы "снести" Крымский мост.

"Мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон. Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

Ранее газета Independent сообщила, что Минобороны Великобритании позволило Киеву использовать поставляемые вооружения при нападении ВСУ в Курской области. В британском ведомстве попытались оправдать эти действия правом на самооборону.

При этом уточнялось, что разрешение не касается ракет Storm Shadow. Их Лондон позволил использовать в пределах "международно признанной" территории Украины.