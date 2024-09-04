В Киеве массовые заявления министров об отставке

В Раду поступили заявления об отставке разу от шести министров. Это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюська, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Ирина Верещук и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Накануне глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что больше половины министров будут заменены. Давно идут разговоры и об отставке премьера Дениса Шмыгаля, но он пока сохраняет свой пост.

Телеграм-каналы пишут, что перестановки в кабмине и офисе Зеленского делаются с целью полностью перестроить работу вертикали власти под главу офиса Андрея Ермака. Недавно он ездил в США, где, вероятно, согласовывал этот процесс. Уволен и заместитель Ермака. Говоря о влиянии Ермака, некоторые утверждают, что Зеленский работает у него президентом.