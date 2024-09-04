В Екатеринбурге движение поездов метро изменили из-за падения девушки на пути

В метро Екатеринбурга вновь произошло ЧП. Это повлияло на движение поездов.

По некоторым данным, на пути упала девушка, она выжила. Как сообщает официальный Telegram-канал Екатеринбургского метрополитена, по техническим причинам организовано движение от станции "Ботаническая" до станции "Площадь 1905 года". Утверждается, что движение будет полностью восстановлено через 30 минут. Точная причина не называется.

Напомним, ровно неделю назад, 28 августа, в метро Екатеринбурга произошло ЧП – под поезд упал человек. В результате он погиб.

ОБНОВЛЕНО в 12.23: в метро сообщили, что движение поездов восстановлено.